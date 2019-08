Facebook-Livestream führt französische Polizei zu Angreifer

Mit Hilfe eines Facebook-Videos konnten französische Polizisten einen Angreifer stoppen und sein Opfer retten



Die Beamten wurden am Samstag auf einen Livestream des sozialen Netzwerkes aufmerksamen, der einen gewaltsamen Angriff zeigte, wie die Gendarmerie am Mittwoch mitteilte. Zu sehen war ein Mann mit einer Waffe, der einen anderen Mann schlug und drohte, ihn zu töten.