Facebook: Mehr Gewinn dank mobiler Werbung

Auch im aktuellen Quartal zeigt die Erfolgskurve von Facebook nach oben. Dank steigender Werbeeinnahmen im Mobilsektor kann das soziale Netzwerk Gewinne und Erlöse weiter steigern. In diesem Tempo soll es laut Aussage des Unternehmens jedoch nicht weitergehen.



Ein boomendes Geschäft mit Werbung auf Mobilgeräten wie Smartphones hat Facebook im dritten Quartal zu einer annähernden Verdreifachung des Gewinns verholfen. Verglichen mit dem Vorjahreswert legte der Überschuss um 166 Prozent auf 2,38 Milliarden Dollar (2,1 Mrd Euro) zu, wie der Internetkonzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse kletterten um 56 Prozent auf 7,0 Milliarden Dollar.