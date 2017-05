Facebook: Milliarden-Gewinn dank Smartphone-Werbung

Facebook bleibt weiterhin ein Erfolgsgeschäft: Die steigenden Nutzerzahlen, die demnächst die Zwei-Milliarden-Marke knacken werden, kurbeln das Werbegeschäft an, was sich in Form von Milliarden-Gewinn und -Umsatz bemerkbar macht.



Der Erfolg von Smartphone-Werbung beschert Facebook kräftige Sprünge bei Umsatz und Gewinn. Das weltgrößte Online-Netzwerk verdiente im vergangenen Quartal 3,06 Milliarden Dollar - rund 77 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um 49 Prozent auf 8,03 Milliarden Dollar, wie Facebook nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte. Facebook gewann in den vergangenen drei Monaten 80 Millionen Nutzer und kommt jetzt auf 1,94 Milliarden monatlich aktive Mitglieder. Rund 1,28 Milliarden Nutzer griffen zuletzt sogar täglich auf die Plattform zu.