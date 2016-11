Facebook: Neues Verfahren gegen Zuckerberg eingeleitet

Während der Bundesjustizminister sozialen Netzwerken wie Facebook wegen ihrer Politik gegenüber Hetzkommentaren noch Zeit einräumen will, hat die Münchener Staatsanwaltschaft nun ein Ermittlungsverfahren gegen Facebook-Chef Mark Zuckerberg eingeleitet.



Die umstrittene Politik der sozialen Netzwerke Facebook und Twitter im Umgang mit Hetz- und Hasskommentaren hat vor allem in Deutschland für viel Kritik, auch von politischer Seite, gesorgt. So drohte Bundesjustizminister Heiko Maas bereits mit Konsequenzen, will zur Behebung des Problems den Internetunternehmen jedoch noch bis Frühjahr 2017 Zeit einräumen. Doch laut einem "Spiegel"-Bericht geht die Justiz bereits jetzt gegen führende Facebook-Manager vor, darunter auch CEO Mark Zuckerberg.