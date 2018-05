Facebook: Politische Anzeigen müssen Herkunft offenbaren

Heute hat das soziale Netzwerk Facebook eine Reihe von Änderungen an seinen Anzeigenrichtlinien angekündigt, die die Transparenz in Bezug auf politische Anzeigen erhöhen sollen.



Ab heute verlangen Facebook und Instagram, dass alle Anzeigen in den USA mit jeglicher Art von politischen Inhalten mit Informationen darüber versehen werden, wer für die Anzeige bezahlt hat. Dies umfasst nicht nur Kampagnenanzeigen, sondern jede Art von Anzeige, die sich auf ein politisches Problem bezieht, z. B. Steuerpolitik oder Einwanderung.