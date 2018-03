Facebook: Rundfunklizenz für Livestream #imländle

Baden-Württemberg feiert eine Premiere. Erstmals erhält dort ein Facebook-Live-Stream im Internet eine Rundfunkzulassung.



Die Landesanstalt für Kommunikation (LFK) hat zu verantworten, dass #imländle eine Rundfunkzulassung bekommt. Wie die Medienanstalt berichtete, ist der Facebook-Live-Stream der erste seiner Art in Baden-Württemberg mit dieser Berechtigung.