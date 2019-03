Facebook-Seite von ORF.at geht offline

Verbunden mit reichlich Kritik am Sozialen Netzwerk schließt der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus Österreich seine "ORF.at"-Seite bei Facebook. So ganz kann man die Finger von der Plattform aber dann doch nicht lassen.



Die Facebook-Seite "ORF.at" wird am 1. April dicht gemacht. Der ORF gibt Facebook die Hauptschuld an der Entscheidung sich zurückzuziehen.