Facebook: Story-Funktion jetzt auch im News-Feed

Whatsapp, Instagram, Facebookmessenger - und jetzt auch Facebook selbst. Nachdem man bereits die gesamte Familie versorgt hatte, führt das soziale Netzwerk die Story-Funktion auch in seiner Hauptapp ein.



Ursprünglich stammt die Idee mit der Story-Funktion ja eigentlich von "Snapchat". Facebook findet sie aber anscheinend so gut, dass sie jetzt auch ihr Flaggschiff damit ausstattet. Nutzer des Facebook-Messengers kommen bereits seit kurzer Zeit in den Genuss der Option.