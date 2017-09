Facebook: Werbestopp für kritische Inhalte

Auf der aktuellen Dmexco in Köln stand auch Sheryl Sandberg auf der Bühne. Die Facebook-Geschäftsführerin erläuterte die neuen Richtlinien, die bei der Monetarisierung von Inhalten gelten.



Die Qualitätskontrolle bei Facebook erntete in der Vergangenheit schon eine Menge Kritik, immer wieder sind Inhalte zu sehen, die dort eigentlich nicht hingehören sollten. Sieht man solche, kann man sie melden und ein Facebook-Mitarbeiter löscht ihn im besten Falle. Doch bevor das passiert, lassen sie sich schon durch den Ersteller monetarisieren.