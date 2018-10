Facebook als Don Quijote

Facebook löscht erneut mehrere hundert Accounts und Seiten, die politische Desinformation betreiben. Die Aktionen gleichen dem Kampf gegen Windmühlen der berühmten spanischen Romanfigur Don Quijote.



Die Bekanntmachung Facebooks über die Löschung von fast insgesamt 559 Seiten und 251 Accounts, erinnert ein wenig an das Sujet des Don Quijote, der sich dem aussichtslosen Kampf gegen die gnadenlosen Maschinen stellt.