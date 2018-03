Facebook beerdigt Test mit zweiter Timeline

Facebooks Experiment seine Timeline in Tabs aufzuspalten, ist wohl gescheitert. Die Testphase in sechs verschiedenen Ländern lief seit Oktober 2017.



Jetzt hat man das Experiment des "Explore"-Feeds beendet. Denn es wurde deutlich: Die ausgewählten Facebook-User wollen überhaupt keine zweite Timeline. Bei "Explore" konnte Facebook-intern zwischen Tabs gewechselt werden, die entweder auf den Nutzer zugeschnittene Inhalte oder nur Posts von Freunden und Familie präsentierten.



Aktuell kann man zwischen diesen Optionen hierzulande nur per Menü-Funktion wechseln. Das scheint den Teilnehmern des Experiments anscheinend auch zu genug zu sein. Das legen zumindest Kommentare im Facebook-Blog "Newsroom", berichtet das Online-Portal "Techcrunch".