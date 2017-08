Facebook blockiert Werbung für Fake-News-Seiten

Schlechte Zeiten für die Betreiber von Fake-News-Seiten oder wie es Donald Trump nennt "Alternative Fakten". Auf Facebook können sie nun nicht mal mehr Werbung schalten.



Menlo Park (dpa) - Facebook verschärft seine Kampagne gegen Verbreiter von Falschmeldungen: Seitenbetreiber, die wiederholt bereits angezweifelte Inhalte geteilt haben, dürfen künftig nicht länger Werbeanzeigen auf Facebook schalten. Das teilten die Facebook-Manager Satwik Shukla und Tessa Lyons am Dienstag in einem Blog-Eintrag mit.