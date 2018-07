Facebook buhlt per Werbung um Vertrauen

Der Social Media-Riese bittet in einem TV-Spot um Entschuldigung und gelobt Besserung. Auch in Tageszeitungen und öffentlichen Plätzen schaltet Facebook Anzeigen.



Für die nächsten drei Wochen ist Facebook nicht nur auf unseren Smartphones und Notebook-Bildschirmen präsent, sondern im Fernsehen, wie zuerst "Horizont" berichtet. Um die Wogen nach dem Camebridge-Analytica-Skandal zu glätten, laufen bei privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern nämlich TV-Spots des Internet-Giganten, die um das Vertrauen der Nutzer werben.