Facebook droht Milliardenstrafe von US-Handelskommission

Die Federal Trade Commission (FTC) hat Facebook eine Geldstrafe in Höhe von mehreren Milliarden Dollar aufgebrummt. Die Ermittlungen der Behörde bezüglich der Datenschutzpraktiken des Social Media-Riesen laufen seit rund einem Jahr.



Die drohende Geldbuße wäre die größte, die die Kommission jemals einem Technologieunternehmen auferlegt hat, aber beide Seiten haben sich noch nicht auf einen genauen Betrag geeinigt. Facebook äußerte sich zunächst besorgt über die Forderungen der FTC. Wenn die Gespräche scheitern, könnte die Behörde die Angelegenheit in einem Rechtsstreit vor Gericht bringen.