Facebook ermöglicht 360-Grad-Livestreaming für jedermann

Facebook macht in seiner Video-App die Rundumblick-Funktion jetzt öffentlich zugänglich. Bisher war 360-Grad-Streaming aufgrund technischer Hürden eher etwas für professionelle Videoproduzenten.



Doch der technologische Wandel schreitet unaufhaltsam voran, wodurch erforderliche Geräte zum 360-Grad-Filmen immer erschwinglicher werden. Mit den "GoPro"-Kameras ist aufwendiges und hochauflösendes Hobbyfilmen klein und handlich geworden, weshalb Facebook diese Funktion jetzt für alle Nutzer möglich macht, wie das Portal "Techcrunch" berichtet.