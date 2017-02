Facebook führt Unterbrecher-Werbung ein

Bereits vor kurzen wurde bekannt, dass Mid-Rolls eine neue Werbemaßnahme auf Facebook darstellen werden. Eine kleine Gruppe von US-Publishern greift jetzt bereits darauf zurück.



Was vor kurzem noch ein Gerücht, später eine Ankündigung war, trifft jetzt bereits zu. Wie das Magazin "Recode" berichtet, testet eine kleine Gruppe von US-Publishern bereits eine neue Werbeform auf Facebook: Mid-Rolls. Bekannt ist dieses Konzept bereits von Youtube. Nun schließt sich also auch Facebook der bei Publishern beliebten Werbeform an.