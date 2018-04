Facebook führt Widerspruchsrecht bei gelöschten Beiträgen ein

Wer mit der Löschung seiner Beiträge nach Facebooks internen Benimmregeln nicht einverstanden war, hatte bisher einen schweren Stand. Jetzt kann man die Entscheidungen zumindest einmal direkt beim Online-Netzwerk anfechten.



Facebook wird Nutzern erstmals die Möglichkeit geben, der Löschung ihrer Beiträge durch das Online-Netzwerk zu widersprechen. Die Funktion soll bis Jahresende weltweit für Löschgründe wie Nacktheit, Hassbotschaften und Gewaltdarstellung eingeführt werden. Weitere Kategorien sollen folgen. Die Beschwerden würden dabei typischerweise binnen 24 Stunden geprüft, erklärte Facebook am Dienstag. Das Online-Netzwerk veröffentlichte auch eine ausführliche Version seiner sogenannten Gemeinschaftsstandards mit mehr Details dazu, welche Inhalte nicht erlaubt sind.