Facebook gewinnt vor Gericht gegen Flüchtling

Vor dem Landgericht Würzburg konnte Facebook einen Sieg erringen. Die Klage eines syrischen Flüchtlings, mit der das soziale Netzwerk zur Löschung eines manipulierten Selfies gezwungen werden sollte, wurde abgeschmettert.



Facebook muss in seinem Netz weiterhin nicht von sich aus aktiv nach rechtswidrigen Inhalten suchen und sie löschen. Ein syrischer Flüchtling, dessen Selfie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel für Hasskommentare und falsche Anschuldigungen missbraucht wurde, unterlag mit seinem Antrag auf eine einstweilige Verfügung. Der 19-Jährige syrische Flüchtling Anas M. muss nach dem Urteil des Landgerichts Würzburg weiterhin selbst verleumderische Beiträge gegen ihn suchen und sie Facebook melden.