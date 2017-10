Facebook in Kauflaune: Tbh nächste Errungenschaft

Facebook ist wieder auf Shopping-Tour: Eingekauft wurde dieses Mal das Unternehmen hinter der App Tbh, auf der User anderen Usern mithilfe von Umfragen Komplimente machen können.



Die Social-Media-Plattform Facebook ist mal wieder im Kaufrausch. Als neueste Errungenschaft präsentiert das Unternehmen Tbh, eine App, die hierzulande noch relativ unbekannt ist. Daher an dieser Stelle eine kurze Erklärung: Tbh konzentriert sich voll und ganz auf positive Mitteilungen und Umfragen. Personen können anonym freundlich gesinnte Umfragen beantworten und diese dann mit der Zielperson teilen.