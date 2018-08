Facebook kauft Rechte an La Liga für asiatische Länder

Facebook baut sein Live-Sport-Engagement in Asien aus. Für die nächsten drei Jahre hat das soziale Netzwerk die Ausstrahlungsrechte für die erste spanische Liga einigen Ländern Asiens erworben. Um die Spiele sehen zu können, braucht man dann nur ein Facebook-Konto.



Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichtet, darf Facebook alle La-Liga-Spiele in den Spielzeiten 2018/19 bis 2020/21 in Indien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch, Bhutan, Nepal, Sri Lanka und den Malediven exklusiv live zeigen. In der beginnenden Saison werden alle 380 Ligaspiele live übertragen.