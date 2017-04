Facebook klärt über Fake News auf

Facebook schreitet zur Tat. Das soziale Netzwerk schaltet Tipps zum Umgang mit Falschmeldungen zwischen. In vielen Ländern werden Nutzer des sozialen Netzwerks ab sofort mit einer Aufklärungskampagne konfrontiert.



Die Maßnahme ist direkt beim Einloggen an oberster Stelle im Newsfeed zu sehen. Darin gibt Facebook Tipps, woran man Fake News am ehesten erkennen kann und zeigt wie man sie am besten dem Konzern meldet, so das "Handelsblatt". Das soziale Netzwerk sah sich seit längerem mit Kritik konfrontiert, nicht genug gegen Falschmeldungen zu unternehmen.