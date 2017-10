Facebook kündigt günstigere VR-Brille an

Facebook will mit einer aggressiven Preispolitik das Geschäft mit virtueller Realität ankurbeln. Das Virtual-Reality-Geschäft hat sich bisher nicht so dynamisch entwickelt, wie erwartet.



Facebook will Anfang kommenden Jahres eine günstigere Version seiner Oculus-VR-Brille, die ohne einen PC auskommt, für 199 Dollar (umgerechnet circa 168 Euro) auf den Markt bringen. Der Preis des Top-Modells Oculus Rift wurde dauerhaft auf 399 Dollar gesenkt.



Zuletzt war das Gerät samt Steuer-Controller bereits monatelang in einer Rabattaktion für diesen Preis verkauft worden. Beim Marktstart Anfang 2016 hatte allein die Brille noch 599 Dollar gekostet.