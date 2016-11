Facebook leitet Whatsapp-Daten nicht mehr weiter

Facebook hat die Weiterleitung von Daten seines Kurznachrichtendienstes Whatsapp gestoppt - zumindest vorerst. Die Datenschützer sollen nun ihre Einwände vorlegen.



Facebook hat nach dem Einschreiten von Datenschützern die Weitergabe von Daten europäischer Whatsapp-Nutzer an den Mutterkonzern ausgesetzt. Der vorläufige Stopp solle Behördenvertretern die Möglichkeit geben, ihre Sorgen vorzubringen, und Facebook die Zeit, diese abzuwägen, erklärte das weltgrößte Online-Netzwerk am Mittwoch.