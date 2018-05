Facebook löschte 1,3 Milliarden gefälschte Accounts

In den letzten sechs Monaten hat sich Facebook verstärkt dem Auffinden und Löschen von Fake-Accounts und Inhalten, die den Nutzerregeln nicht entsprechen, gewidmet.



Facebook allein in den zwei vergangenen Quartalen fast 1,3 Milliarden gefälschte Profile gelöscht. Über 98 Prozent davon seien abgefangen worden, noch bevor andere Nutzer sie gesehen hätten, wie das Online-Netzwerk am Dienstag mitteilte. Insgesamt rund 2,2 Milliarden aktiven Nutzer bleiben trotz Löschungen übrig. Facebook legte erstmals ausführlichere Zahlen zu Maßnahmen für die Durchsetzung seiner Nutzungsregeln vor.