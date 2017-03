Facebook markiert erstmals Fake News

"Disputed" prangt es seit heute auf manchen fragwürdigen Facebook-Posts in den Vereinigten Staaten. Nach großen Diskussionen zu Fake News weltweit haben die Macher des sozialen Netzwerks reagiert.



"Disputed", auf Deutsch also umstritten oder auch angefochten, in signalroter Schrift und gerahmt, so lautet Facebooks Lösung für die Fake News-Problematik. In der Praxis sieht es nun so aus, dass zwei extern beauftragte Prüfer unabhängig voneinander einen Post als Falschmeldung einstufen müssen.