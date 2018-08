Facebook meldet neuen Manipulationsversuch mit Fake-Accounts

Nachdem Facebook im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 in großem Stil für mutmaßlich aus Russland betriebene Propaganda missbraucht wurde, verstärkte das Online-Netzwerk die Sicherheitsvorkehrungen. Doch auch die Gegenseite lernte dazu.



Facebook hat nach eigenen Angaben einen neuen Versuch aufgedeckt, mit einem Netzwerk gefälschter Profile die öffentliche Meinung in den USA zu manipulieren. Zu der koordinierten Kampagne habe auch der Aufruf zu einer Demonstration gegen Rechts kommende Woche in Washington gehört, teilte das Online-Netzwerk am Dienstag mit.