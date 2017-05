Facebook mit TV-Angriff

Medienberichten zu Folge steht Facebook kurz davor eine eigene Video-Initiative mit Serien und Shows zu starten. Noch diesen Sommer könnte es so weit sein. Anscheinend orientiert man sich dabei an Plattformen wie Netflix.



Wie das Portal "Business Insider" berichtet, soll Facebook bereits seit Monaten eifrig an der Produktion von TV-ähnlichen Serien und Shows arbeiten. Noch im Juni soll die Ausstrahlung von über zwanzig Formaten beginnen. Der Internet-Konzern hat zu der Meldung noch keine Stellung bezogen.