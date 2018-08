Facebook plant späten Einstieg ins "Voice Assistant"-Geschäft

Das Branchenportal "TechCrunch" sieht großes Potenzial. Durch den späten Einstieg in die Branche muss allerdings schon ein echter Knaller her, um auf dem umkämpften Markt noch wahrgenommen zu werden.



Google, Apple, Amazon und auch Ali Baba – alle großen Anbieter punkten bereits mit eigenen Smart-Speakern. Und der globale Markt ist hart umkämpft. Nur der Branchenprimus Facebook hat noch wenige Voice-Features in seinem Social-Media-Imperium inkludiert. Dabei sehen Beobachter wie "TechCrunch" hier für Facebook, Instagram und Co. durchaus großes Potenzial.