Facebook setzt gegen Fake News auf Ex-"New York Times"-Managerin

Der Kampf gegen Falschnachrichten im Internet nimmt von Seiten Facebooks immer mehr Fahrt auf. Mit einer ehemaligen Managerin der "New York Times" als News-Chefin will das soziale Netzwerk den nächsten Schritt gehen.



Eine ehemalige Managerin der "New York Times" soll bei Facebook den Kampf gegen gefälschte Nachrichten und die Zusammenarbeit mit Medienunternehmen anführen. Alex Hardiman wurde auf den neu geschaffenen Job des News-Produktmanagers befördert. Bei der "New York Times" war sie bis zum Wechsel zu Facebook im vergangenen Jahr unter anderem für die Smartphone-App der Zeitung zuständig.