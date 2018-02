Facebook soll im Sommer intelligente Lautsprecher bringen

Intelligente Lautsprecher - in Kürze soll der Apple HomePod in Deutschland starten. Doch soll das nicht der einzige Smart-Speaker neben Echo und Google Home bleiben. Bald stößt anscheinend auch Facebook zur Riege.



Facebook steigt ins Geschäft der smarten Lautsprecher ein. Bislang wird der Markt noch stark von Amazon dominiert, doch auch Google und zuletzt Apple versuchen mit eigenen Produkten ihr Glück. Nun folgt mit dem sozialen der letzte im Bunde der Online-Giganten.