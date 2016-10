Facebook startet große Imagekampagne in Deutschland

Facebook will seinen Ruf als Datensammler und Plattform für Hass-Kommentare loswerden. Dafür launcht das Unternehmen eine große Kampagne in Zeitungen und Fernsehen.



Facebook will seinen Ruf verbessern. Zuletzt war das Unternehmen in der Öffentlichkeit oft in Verbindung mit hetzerischen Hass-Kommentaren und intransparentem Umgang mit User-Daten gebracht worden. Um das zu ändern, startet die Social-Media-Plattform eine große Imagekampagne für Deutschland. Das berichtete die "Bild"-Zeitung.