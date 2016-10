Facebook streamt Videos auf Apple TV & Chromecast

Jetzt auch auf dem großen Bildschirm: Nachdem Videoinhalte im letzten Jahr bei Facebook immer wichtiger geworden sind, schickt das soziale Netzwerk die Clips nun auch auf den TV.



Facebook erlaubt ab sofort das Streamen seiner Videos auf Apple TV und Chromecast. Wie der Konzern mitteilte, können Clips aus der Timeline auf iOS-Geräten und aus dem Web-Browser heraus gestreamt werden. Android-Endgeräte sollen die Funktion ebenfalls bald erhalten.