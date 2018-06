Facebook testet Bezahlmodell für Abo-Gruppen

Kostenpflichtige Abos für Facebook-Gruppen könnten die neuste Einnahmequelle für den Social-Media-Riesen werden. Die Gruppen werden damit nicht grundsätzlich kostenpflichtig, aber Administratoren haben die Möglichkeit, eine monatliche Gebühr zu erheben.



Einer kleinen Testgruppe ist es vorbehalten, die neuen Abo-Gruppen bei Facebook zu testen. Wie "Techcrunch" berichtet, haben in den Gruppen die Administratoren die Option, zwischen 4,99 Dollar bis 29,99 Dollar im Monat für eine Gruppe zu verlangen.