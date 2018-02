Facebook testet "Downvote-Button"

Es ist kein "Daumen runter"-Button den Facebook gerade testet, aber ein Instrument mit dem der Social-Media-Gigant die Interaktion zwischen seinen Nutzern fördern will. Dabei wird zwischen drei unangemessenen Verhalten unterschieden.



Facebook möchte eine Funktion einrichten, die es den Nutzern erleichtert, auf unangemessene Kommentare hinzuweisen. Das erklärte der Social-Media-Riese gegenüber dem Nachrichtenportal "TechCrunch".