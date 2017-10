Facebook testet neuen Explore-Feed

Bei Facebook sollen Posts aus den regulären Newsfeeds seiner Nutzer verbannt werden. Zu diesem Zweck testet der Konzern gerade einen neuen Explore-Feed.



Getestet wird gerade in der Slowakei, Sri Lanka, in Serbien, Bolivien, Guatemala und in Kambodscha. Die Posts von Seitenbetreibern sind dort nur noch auf einem neuen Explore-Feed zu sehen. Die Nutzer sollen damit vor unpersönlichen Posts in ihren Newsfeeds geschützt werden.