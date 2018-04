Facebook trennt sich von Umfragen-App - nach Hinweisen

Mitten im Datenschutzsskandal um Facebook und Cambridge Analytica gibt es weiteren Zündstoff. CNBC hat auf fragwürdige Aktivitäten einer Umfragen-App bei Facebook hingewiesen - und der blaue Riese hat prompt reagiert.



Facebook beendet die Zusammenarbeit mit dem Datenanalyse-Unternehmen "CubeYou". Der US-Sender CNBC hatte dem Unternehmen mitgeteilt, dass CubeYou Informationen über Benutzer durch Quizfragen sammelt. Das ähnelt dem Vorfall mit Cambridge Analytica sehr, daher ist Facebook an der Stelle besonders sensibel.

Meldungen zu diesem Thema

Facebook-Skandal: Internetnutzer haben Angst vor Datenmissbrauch

Facebook weiß nicht genau, welche Daten Cambridge Analytica hat

Neues Facebook-Update will Fake News noch besser bekämpfen



CubeYou kennzeichnete seine Quizzes fälschlicherweise als "für gemeinnützige akademische Forschung", verkaufte dann jedoch die Benutzerinformationen an Vermarkter. Das lässt vermuten, dass es sich bei Weitem um keinen Einzelfall handele und wie wenig Kontroll Facebook über seine eigene Plattform habe.



Facebook weist erstmal alle Schuld von sich. CubeYou hätte schließlich falsche Angaben gemacht und das Netzwerk könne ja nicht in den letzten Winkel jeder App sehen. Nachdem sie jetzt darauf hingewiesen wurden, haben sie die Zusammenarbeit bis zu einer Prüfung auf Eis gelegt und CNBC gedankt. Man nehme so etwas dennoch sehr ernst.