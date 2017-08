Facebook übernimmt deutsches Start-up

Kaum steht das Video-Hub Facebook Watch in den Startlöchern, übernimmt der Internet-Gigant das deutsche Videotechnik-Start-up fayteq. Die Erfurter sind Spezialisten für Bildbearbeitung.



Facebook hat nach Informationen des Branchendienstes deutsche-startups.de die Erfurter Firma fayteq übernommen. Das Start-up war 2011 als Ausgründung der Technischen Universität Ilmenau an den Start gegangen, wie es am Freitag hieß. Der Schwerpunkt der Firma liegt auf Videobearbeitung.