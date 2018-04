Facebook und Google spielen wichtige Rolle bei Meinungsbildung

Gerade junge Menschen informieren sich viel via Google und Facebook. Das ergibt die "MedienGewichtungsStudie", sie misst die Relevanz verschiedener Mediengattungen.



Soziale Netzwerke und Suchmaschinen spielen auch beim Thema Information und Meinungsbildung eine wichtige Rolle. Vor allem zwei Plattformen können einer aktuellen Studie zufolge erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung nehmen: