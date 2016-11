Facebook und Google wollen Fake-News von Werbung ausschließen

Das Internet ist als Informationsquelle nicht immer zuverlässig. Viele Seiten verbreiten, bewusst oder unbewusst, falsche Nachrichten. Die Internetriesen Facebook und Google wollen entsprechende Anbieter nun vom Werbegeschäft ausschließen.



Inmitten der Debatte darüber, ob die Verbreitung gefälschter Nachrichten in Online-Netzwerken zum Wahlerfolg von Donald Trump beigetragen hat, wollen Facebook und Google Profiteuren des Trends den Geldhahn zudrehen. Seiten, die falsche Inhalte verbreiten, fliegen aus den Werbeplattformen raus. Zuvor konnte die Verbreitung auffälliger falscher Nachrichten gerade im Wahlkampf ein lukratives Geschäft sein, weil Nutzer auf die Links klickten.