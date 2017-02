Facebook und Google wollen gemeinsam gegen Fake News kämpfen

In der Debatte um Fake News wird Facebook häufig wegen der zögerlichen Vorgehensweise kritisiert. Nun hat das soziale Netzwerk eine Initiative angestoßen, die im französischen Wahlkampf Falschnachrichten besser bekämpfen soll. Auch Google mischt dabei mit.



Wie groß der Einfluss von Falschnachrichten auf die US-Wahl Ende 2016 tatsächlich war, ist unter Experten umstritten. Dennoch wächst die Angst europäischer Politiker vor den anstehenden Wahlkämpfen. Besonders am Pranger steht dabei Facebook, das sich im Kampf gegen diese Fake News bisher eher zögerlich präsentierte. Für den Wahlkampf in Frankreich soll sich dies ändern, wie das "Handelsblatt" meldet.