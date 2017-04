Facebook und Mozilla wollen Medienkompetenz fördern

Facebook und der Firefox-Entwickler Mozilla sind unter den Geldgebern einer neuen Initiative, die für mehr Medienkompetenz sorgen soll.



Die News Integrity Initiative sammelte zum Start insgesamt 14 Millionen Dollar ein. Unter den weiteren Geldgebern sind mehrere Stiftungen wie die Ford Foundation und die des Gründers der Anzeigen-Website "Craigslist", Craig Newmark.