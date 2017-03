Facebook verbietet Überwachungstools

Zur Überwachung von Nutzern in sozialen Netzwerken nutzen Anbieter Daten von Instagram und Facebook, die auch an Strafverfolgungsbehörden weitergegeben werden. Dem schiebt Facebook nun einen Riegel vor.



Die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram verbieten nun ausdrücklich Entwicklern, die Daten ihrer Nutzer für Überwachungstools zu verwenden. Im letzten Jahr wurde bekannt, dass der US-Anbieter Geofeedia die Echtzeitdaten von Usern in den sozialen Netzwerken auswertet. Die Daten stellten sie den US-Strafverfolgern zur Verfügung. So konnten diese gezielt gegen einzelne Demonstranten vorgehen, die beispielsweise Kundgebungen organisierten. Das teilte die Bürgerrechtsorganisation ACLU mit.