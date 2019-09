Facebook verkauft Kamera für Videotelefonie auf dem Fernseher

Facebook baut das Angebot seiner "Portal"-Geräte für Videotelefonie aus und bietet erstmals auch eine Kamera zum Anschließen an den Fernseher heraus. Außerdem gibt es zwei neue "Portal"-Modelle, die äußerlich mehr an Bilderrahmen erinnern



Die Geräte für "Portal"-Videotelefonie werden mittlerweile auch in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Australien und Neuseeland verkauft - aber noch nicht in Deutschland. Neu ist, dass man nicht nur über den Facebook Messenger, sondern auch über WhatsApp telefonieren kann, wie das Online-Netzwerk am Mittwoch ankündigte.

Meldungen zu diesem Thema

Facebook: Aufsichtsgremium für Nutzer-Beschwerden startet 2020

Facebook wehrt sich gegen Bedenken zu Digitalwährung Libra

Übernahmen von Whatsapp und Instagram im Kongress-Visier