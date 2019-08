Facebook verschärft Regeln für politische Werbung vor US-Wahl

Die Einflusskampagnen aus Russland im Umfeld der US-Präsidentenwahl 2016 haben bereits zu mehr Transparenz bei politischer Werbung auf Facebook geführt. Nun will das soziale Netzwerk noch einen Schritt weiter gehen.



Facebook verschärft gut ein Jahr vor der US-Präsidentenwahl die Regeln für Werbung mit politischen Inhalten in den USA. Werbekunden, die solche Anzeigen schalten wollen, müssen sich ab Mitte Oktober mit zusätzlichen Informationen ausweisen. Das kann zum Beispiel die Steuernummer oder die Registrierung bei der US-Wahlbehörde sein.