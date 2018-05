Facebook wertet Daten von Nutzern aus, die kein Account haben

Nach Recherchen des Südwestrundfunks (SWR) sammelt Facebook auch nach seiner neuen Datenrichtlinie Informationen auf zahlreichen Internet-Seiten, die mit Facebook kooperieren. Dazu zählen Seiten, die zum Beispiel einen sogenannten Facebook-Like-Button eingebaut haben.



Dies haben zum Beispiel die Internet-Seiten aller großen politischen Parteien (CDU, SPD, FDP, AfD, Bündnis 90 / Die Grünen, Die Linke), aber auch die offiziellen Seiten von Ministerien und viele kommerzielle Internetseiten.