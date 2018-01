Facebook will Amazons Echo Konkurrenz machen

Mit Facebook-Portal will das Unternehmen ein Kommunikationsgerät mit Display und Kamera auf den Markt bringen, was ähnlich den Echo-Geräten von Amazon ist.



Das Online-Magazin Cheddar berichtet über ein Vorhaben von Facebook, ein Gerät unter dem Namen Portal auf den Markt zu bringen, was über Bildschirm und Kamera verfügt. Es soll praktisch das soziale Netzwerk als Hardware sein und Dienste wie Messenger, Statusmeldungen usw. noch einfacher verfügbar machen. Auch Streaminganbieter wie Netflix oder Spotify seien mit an Bord.