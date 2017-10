Facebook will CL-Rechte in Schwellenländern für lau

Facebook möchte die Champions League offenbar in bisher nicht erschlossene TV-Märkte bringen, aber auch nichts dafür zahlen. Internationale Medien berichten von einem Null-Euro-Angebot an die UEFA.



Die Idee an für sich klingt erst einmal Interessant: Champions-League-Spiele per Facebook-Livestream in Länder bringen, in denen die europäische Königsklasse bislang nicht zu sehen ist. Facebook hat einen solchen Vorschlag offenbar bei der UEFA eingereicht.