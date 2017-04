Facebook will Missbrauch und Manipulation härter bekämpfen

Facebook setzt auf intelligente Software, wie sie auch Geheimdienste benutzen. Damit will das soziale Netzwerk die Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch gefälschte Konten verhindern.



Wie aus dem Facebook-Weißbuch "Information Operations and Facebook" hervorgeht, hat der Internetkonzern auf seiner Plattform "Muster von Informationsfeldzügen" festgestellt. Dem soll nun mithilfe intelligenter Software ein Ende gemacht werden, wie der "Spiegel" berichtet. Sie wird Fake-Accounts aufspüren und melden. Solche Konten verbreiten beispielsweise gleiche Inhalte mehrfach und wiederholt oder markieren bestimmte Inhalte in koordinierten Aktionen massenhaft mit "Gefällt mir".