Facebook will Wahlmanipulation auf dem Postweg verhindern

Nach den wiederholten Vorwürfen der Wahlmanipulation durch Facebook greift der Konzern nun zu einem ungewöhnlichen Mittel. Die gute alte Postkarte soll helfen, Manipulationen aus dem Ausland zu verhindern.



Im Herbst stehen in den Vereinigten Staaten Zwischenwahlen an, bei denen die Abgeordneten des Repräsentantenhauses und ein Teil der Senatoren neu gewählt werden. Nach Angaben von US-Ermittlern haben bei den Präsidentschaftswahlen 2016 russische Hacker unter anderem auf Facebook versucht, mit erfundenen Profilen und Gruppen die Meinung der Wähler zu beeinflussen.