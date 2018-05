Facebook wird zum Arbeitsamt - Jobs startet in Deutschland

Nach dem erfolgreichen Start in den USA und anderen Ländern startet Facebook Jobs nun auch in Deutschland. Damit können sich Arbeitsuchende ab sofort direkt über die Plattform auf Stellenausschreibungen von Unternehmen zu bewerben.



Facebook reagiert damit nach eigenen Angaben auf das Nutzerverhalten. Im Rahmen einer Morning Consult Studie (August 2017) gaben 17 Prozent der Deutschen auf Facebook an, hier schon einmal nach einem Job gesucht zu haben. Und 45 Prozent des auf Facebook vertretenen Mittelstandes gab an, durch die Facebookpräsenz mehr Mitarbeiter einstellen zu können.